Дерматолог рассказала, как избавиться от мешков под глазами Дерматолог Притыко рассказала, как избавиться от мешков под глазами

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Чтобы избавиться от отёков под глазами, можно охладить ложки в холодильнике и подержать у мешков до тех пор, пока столовый прибор не нагреется до комнатной температуры, рассказала дерматолог Мария Притыко. По её словам, лишняя жидкость уходит из проблемной зоны из-за сужения кровеносных сосудов, пишет «Москва 24».

Лук-порей обладает мочегонным действием. Мы можем приготовить французский луковый суп, употреблять его несколько раз в день, и у нас будет мочегонный эффект. Отёки также будут уходить, — отметила Притыко.

Она также посоветовала делать специальный массаж для борьбы с отёками. Для этого нужно не более двух минут совершать слегка похлопывающие движения подушечками пальцев вокруг глаз. Дерматолог пояснила, что в таком случае усиливается микроток и лишняя жидкость уходит от глаз по дренажным линиям.

Ранее косметолог Наталья Токарева заявила: чтобы избавиться от мешков под глазами, достаточно купить два недорогих лекарственных препарата в аптеке — мазь «Троксерутин» и мазь «Арника», а потом смешать для приготовления специальной смеси. Она подчеркнула, что эффект от такой мази будет не менее сильный, чем от профессиональной уходовой косметики.