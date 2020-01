Сообщается, что стрельба произошла во время соревнований по баскетболу между средними школами Саут-Оук-Клиффа и Кимбалла. После потасовки на трибунах неизвестный достал пистолет и сделал несколько выстрелов. Первой жертвой стала бывшая студентка Саут-Оук-Клифф. А следом ранения получила сотрудница полиции. Она пыталась задержать подозреваемого.

