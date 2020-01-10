Фото: LA-2447/Global Look Press

Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении хирурга. Врач попал под следствие после того, как он доверил студентам провести операцию по ампутации ноги одного из пациентов.

Об этом в пятницу, 10 января, сообщили представители пресс-службы областной прокуратуры. Правоохранители провели проверку по факту произошедшего. В результате выяснилось, что операцию должен был проводить лечащий врач пациента. Доктор знал,...