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Михаил Щипанов
Стрельба произошла на военно-воздушной базе США Макдилл, которая расположена в штате Флорида.
Находящихся на объекте военнослужащих и другой персонал призвали найти укрытие. Подробности инцидента уточняются.
Report of active shooter at MacDill AFB. pic.twitter.com/ruilbgj8fD— Jake (@s_decatur) January 10, 2020
Report of active shooter at MacDill AFB. pic.twitter.com/ruilbgj8fD
В начале декабря 2019 года выходец из Саудовской Аравии открыл огонь на авиабазе ВМС Соединённых Штатов. В результате погибли четыре человека, в том числе сам стрелок, приехавший в США на обучение, писал NEWS.ru.
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Прокуратура Мурманской области возбудила уголовное дело в отношении хирурга. Врач попал под следствие после того, как он доверил студентам провести операцию по ампутации ноги одного из пациентов.
Об этом в пятницу, 10 января, сообщили представители пресс-службы областной прокуратуры.
Правоохранители провели проверку по факту произошедшего. В результате выяснилось, что операцию должен был проводить лечащий врач пациента. Доктор знал,...
На базе ВВС США во Флориде произошла стрельба