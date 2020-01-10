Фото: LA-2447/Global Look Press

Стрельба произошла на военно-воздушной базе США Макдилл, которая расположена в штате Флорида.

Находящихся на объекте военнослужащих и другой персонал призвали найти укрытие. Подробности инцидента уточняются.

В начале декабря 2019 года выходец из Саудовской Аравии открыл огонь на авиабазе ВМС Соединённых Штатов. В результате погибли четыре человека, в том числе сам стрелок, приехавший в США на обучение, писал NEWS.ru.

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