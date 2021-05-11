Знакомые рассказали о характере и поведении казанского стрелка

https://static.news.ru/photo/87bd1b9c-b263-11eb-a22e-96000091f725_660.jpg Ильназ Галявиев Фото: Социальные сети

Знакомые 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, рассказали о характере и поведении стрелка. Об этом сообщает РБК.

Так, учившаяся в одной параллели девушка назвала его скромным. По её словам, молодой человек жил с отцом, при этом она не знает, была ли семья благополучной или нет.

В самодеятельности, олимпиадах и школьных мероприятиях И., насколько я помню, не участвовал. Я не знаю, увлекался ли он чем-нибудь, — цитирует её РБК.

Ученица гимназии добавила, что никогда не видела Галявиева в компании других ребят. Другая девушка рассказала, что никогда не общалась с нападавшим, но видела его во время учёбы. Он ей показался тихим и необщительным.

Отмечается, что из колледжа «ТИСБИ», где учился нападавший после выпуска из школы, он был отчислен за пропуски производственной практики и госэкзаменов. Галявиев стал пропускать занятия ещё в сентябре, в январе перестал общаться с куратором группы, а с апреля вообще не выходил на связь. Однако в учебном заведении дали на него положительную характеристику. Молодой человек не имел вредных привычек и относился с уважением к преподавателям.

Утром 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. Впоследствии нападавшего задержали и завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Различные источники утверждают, что им был Галявиев, ранее учившийся в этой гимназии. Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников. Погибли девять человек, ещё 20 пострадали. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.