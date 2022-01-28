Жителя Волоколамска задержали по подозрению в похищении и убийстве жены

Сотрудники органов правопорядка задержали в Волоколамске 36-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении, изнасиловании и убийстве жены, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области. Мужчина и его супруга находились на стадии бракоразводного процесса. По предварительным данным, он совершил преступление в своём гараже на почве личных неприязненных отношений.

Следователем следственного отдела по городу Волоколамску ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве супруги, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 27 января мужчина дождался, когда его супруга выйдет с работы, и поехал вслед за ней на автомобиле. Затем он затащил женщину в машину и привёз в хозяйственное помещение, где связал и изнасиловал. Опасаясь, что после случившегося она обратится в полицию, злоумышленник задушил её и скрылся с места происшествия.

Впоследствии сестра женщины обратилась в полицию в связи с её исчезновением. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражам порядка удалось установить причастность подозреваемого к совершению преступления и задержать его

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила , что подозреваемый требовал от знакомого жены выкуп за её освобождение в размере 2 млн рублей.

Ранее стало известно, что житель Республики Татарстан зарезал супругу и её 18-летнюю сестру. Убийство было совершено всего лишь через два дня после того, как молодая пара сыграла свадьбу. Позднее мужчина покончил с собой.