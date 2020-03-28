Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска 28 марта принял решение об аресте подозреваемого в причастности к взрыву бытового газа в жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 26 мая, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Ранее силовики задержали мужчину, который принёс газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске. Он являлся родственником погибших людей, писал NEWS.ru.

Взрыв газа и последовавший за ним пожар произошли в многоквартирном доме Магнитогорска вечером 26 марта. Погибли два человека. Это женщина и подросток. Пострадали два ребёнка. В общей сложности к медикам обратились около двух десятков человек.

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