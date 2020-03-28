Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В самарской исправительной колонии найден мёртвым Артём Семёнов, осуждённый за несколько нападений на женщин. В своё время он стал известен как тольяттинский маньяк с ножом.

Как сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области, при осмотре тела признаков насилия выявлено не было. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Сейчас следователи проводят проверку по...