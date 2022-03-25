Жителя Хабаровска задержали за попытку продать секретные данные СБУ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровска за попытку продать руководству Украины закрытые данные для диверсий, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В ФСБ уточнили, что инициатором передачи секретной информации выступил именно хабаровчанин.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации за попытку инициативной передачи информации ограниченного доступа представителям спецслужбы Украины задержан проживающий в городе Хабаровске гражданин России, — сказано в сообщении.

Ранее бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что в его адрес начали поступать угрозы. Венедиктов опубликовал пост в Telegram, в котором указал, что под дверь его квартиры неизвестные подбросили свиную голову, а также наклеили стикер с украинским гербом и антисемитской надписью.

Венедиктов в своём Telegram-аккаунте написал, что позвонил в офис Delivery Club. Представители компании сказали ему, что человек, который устроил «антисемитскую выходку», был в устаревшей форме компании, а также не был при исполнении заказа.