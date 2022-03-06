Жительницу Костромы оштрафовали за дискредитацию ВС России

Жительница Костромы получила штраф в размере 30 тысяч рублей во время одиночного пикета. По версии МВД, своими действиями женщина дискредитировала Вооружённые силы России, сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».
В полиции
В суде костромчанку признали виновной и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее в Москве правоохранительные органы задержали участников несанкционированной акции против спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Отмечается, что протестующие собрались на акцию на Манежной площади, несмотря на предупреждения властей о её незаконности. Число задержанных составило 1,7 тысячи человек.
В Кемерово 49-летний местный житель оштрафован судом на сумму в 60 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В региональном главке отметили, что это первый факт наказания по новой административной статье в Кузбассе.