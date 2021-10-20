Жительнице Волгограда пробили голову кирпичом из-за конфликта с цыганами

В Волгограде местной жительнице разбили голову кирпичом после того, как она сделала замечание цыганским детям из-за костра. Инцидент произошёл в Советском районе, где существует целый цыганский посёлок, сообщает «Блокнот-Волгоград».

Женщина приехала в гости к матери, живущей в переулке Коневского, и увидела цыганских детей, жгущих костёр. Она потребовала прекратить это и пригрозила вызвать полицию и МЧС. После этого там появился некий взрослый мужчина по имени Михай, который начал материться и кричать, а также ещё один, более молодой мужчина.

Они стали ломать забор, кричать, оскорблять: «Убирайтесь отсюда, вы зачем сюда приехали?! Это наша земля, вы здесь жить не будете. Вам тут делать нечего, здесь всё наше!» — рассказывает женщина.

В какой-то момент мужчина взял кирпич и кинул его в висок женщине, которая получила черепно-лицевую травму и сотрясение мозга. Теперь пострадавшая намерена довести дело до суда: около года назад подобный инцидент произошёл с её матерью, однако тогда в полиции ничего не предприняли. По её словам, цыгане живут в Волгограде уже давно, хотя в 2005 году уезжали жить в Подмосковье.

Их выгнали оттуда, они вернулись через год и понастроили вокруг всё. И так и живут, хотя основной посёлок изначально был русским. Теперь строят дома один на одном. Утверждают, что это их земля, и нас здесь, русских, не должно быть, — пояснила она.

Как выяснили журналисты, цыгане действительно активно застраивают район, создав нечто вроде гетто. Поначалу репортёров, приехавших туда, встретили дружелюбно. Однако когда некий агрессивный мужчина начал грубо их обзывать и грозил вызвать барона, им посоветовали уйти.

Ранее жители посёлка Андреевка Харьковской области устроили акцию протеста, чтобы выразить недовольство действиями цыганских семей, проживающих в этой местности. Акция переросла в столкновение с цыганами. По данным областных СМИ, жители посёлка обвиняют цыган в причастности к росту преступности. Также поводом к недовольству послужил инцидент с избиением молодого человека, в котором обвинили представителей цыганской диаспоры.