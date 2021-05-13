Жительница Тульской области перевела мошеннику более 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/de1dba5a-b3f8-11eb-8b70-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Богородицкого района Тульской области лишилась 1,1 млн рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По словам 56-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Злоумышленник убедил женщину перевести средства, имеющиеся на её банковских картах, на безопасные счета, чтобы предотвратить мошенничество с кредитами.

Потерпевшая поддалась на уговоры и в течение нескольких дней переводила сбережения на телефонные номера, которые называл ей неизвестный. При этом в ряде случаев она отправляла мошеннику даже наличные деньги через банкомат.

Поняв, что её обманули, женщина обратилась в полицию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Ранее эксперты рассказали об уловках, которыми обычно пользуются телефонные мошенники. По их словам, злоумышленники собирают данные о гражданах при помощи утечек и взломов сайтов различных интернет-магазинов. Выдавая себя за работников банка, они сообщают потенциальной жертве о взломе личного кабинета или заблокированном переводе и таким образом выманивают CVC-код, или PIN, или пароль из СМС. Настоящие сотрудники банков об этом клиентов не спрашивают, поскольку у них есть вся необходимая информация.