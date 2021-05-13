Жительница Тульской области перевела мошеннику более 1 млн рублей

Жительница Богородицкого района Тульской области лишилась 1,1 млн рублей после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
По словам 56-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и представился работником банка. Злоумышленник убедил женщину перевести средства, имеющиеся на её банковских картах, на безопасные счета, чтобы предотвратить мошенничество с кредитами.
Потерпевшая поддалась на уговоры и в течение нескольких дней переводила сбережения на телефонные номера, которые называл ей неизвестный. При этом в ряде случаев она отправляла мошеннику даже наличные деньги через банкомат.
Поняв, что её обманули, женщина
Ранее эксперты рассказали об уловках, которыми обычно пользуются телефонные мошенники. По их словам, злоумышленники собирают данные о гражданах при помощи утечек и взломов сайтов различных интернет-магазинов. Выдавая себя за работников банка, они сообщают потенциальной жертве о взломе личного кабинета или заблокированном переводе и таким образом выманивают CVC-код, или PIN, или пароль из СМС. Настоящие сотрудники банков об этом клиентов не спрашивают, поскольку у них есть вся необходимая информация.