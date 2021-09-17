Жительница Новосибирска умерла на избирательном участке

В Новосибирске на одном из избирательных участков умерла пенсионерка. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, сообщает MK.RU. Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов стартовали в России 17 сентября. Голосование будет продолжаться в течение трёх дней.
Трагедия произошла в Кировском районе Новосибирска, на избирательном участке № 41. Фельдшер, дежуривший на участке,
Сегодня, 17 сентября, в России начались выборы в Госдуму и ряд региональных выборов. Проголосовать можно будет в течение трёх дней. В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен.
Ранее сообщалось, что члены партии КПРФ устроили потасовку на избирательном участке в Самаре. Они требовали принять жалобу в нерабочее время накануне начала голосования.