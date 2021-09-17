Жительница Новосибирска умерла на избирательном участке

В Новосибирске на одном из избирательных участков умерла пенсионерка. Причиной смерти стала внезапная остановка сердца, сообщает MK.RU. Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов стартовали в России 17 сентября. Голосование будет продолжаться в течение трёх дней.

Трагедия произошла в Кировском районе Новосибирска, на избирательном участке № 41. Фельдшер, дежуривший на участке, оказывал женщине первую помощь до приезда скорой, которая прибыла через девять минут после вызова. Однако спасти пенсионерку медикам не удалось. Умершей женщине был 71 год.

Сегодня, 17 сентября, в России начались выборы в Госдуму и ряд региональных выборов. Проголосовать можно будет в течение трёх дней. В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен.

Ранее сообщалось, что члены партии КПРФ устроили потасовку на избирательном участке в Самаре. Они требовали принять жалобу в нерабочее время накануне начала голосования.