КПРФ устроила потасовку на избирательном участке в Саратове

В здание администрации Заводского района Саратова, где располагается территориальная избирательная комиссия, проникли неизвестные. На место происшествия сотрудниками мэрии была вызвана полиция. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии.

Несколько неизвестных человек проникли на первый этаж, не предъявив документы, об их намерениях нам неизвестно. При фото- и видеофиксации лиц были нанесены удары по рукам. Предполагаю, что это могло быть сделано с целью дискредитации выборов, так как в здании администрации размещена ТИК, — заявил глава администрации района Максим Сиденко.

Позже глава территориальной избирательной комиссии заявила, что неизвестными оказались члены партии КПРФ, которые требовали принять жалобу в нерабочее время. Известно, что глава администрации района намерен обратиться к главе ЦИК из-за произошедшего.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой прийти и проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу. Он подчеркнул, что рассчитывает на «патриотическую гражданскую позицию» граждан.

Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось в 23:00 мск. Первые в РФ участки открылись на Камчатке и Чукотке.