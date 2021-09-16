Голосование на выборах в Госдуму началось на Камчатке и Чукотке

Голосование на выборах депутатов Государственной думы началось. Участки открылись на Камчатке и Чукотке, сообщила ЦИК России в Telegram.

По словам главы ведомства Эллы Памфиловой, каждый россиянин наверняка имеет своих фаворитов на этих выборах.

Я уверена, что у наших избирателей есть из кого выбрать: и в партийном смысле, и в индивидуальном, — сказала она.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.

Замглавы ЦИК Николай Булаев ранее заявил, что все избирательные участки России готовы. Представитель комиссии выразил надежду, что избирательная система страны «и технически, и морально» готова принять голоса россиян и правильно их посчитать.

С 2011 года по просьбе Владимира Путина, занимавшего тогда должность председателя правительства, на всех избирательных участках работают камеры наблюдения. Путин призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».