Путин обратился к россиянам с просьбой проголосовать на предстоящих выборах

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам с просьбой прийти и проголосовать на предстоящих выборах в Государственную думу. Он подчеркнул, что рассчитывает на «патриотическую гражданскую позицию» граждан. Видеообращение опубликовало в своём Telegram-канале издание RT.

Рассчитываю на вашу ответственную, взвешенную, патриотическую гражданскую позицию. На ваше стремление избрать депутатов, которые будут работать на благо и во имя нашей любимой Родины, в интересах нашего народа и каждого гражданина России, — заявил Путин.

За предстоящими в России выборами в Госдуму будут наблюдать около 250 человек из разных стран и организаций. Благодаря этому международное сообщество сможет получить в «хорошем масштабе» представление о голосовании. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ранее с главы ЛДПР Владимира Жириновского упали штаны во время одного из раундов предвыборных теледебатов на телеканале ТВЦ. Политик вовремя подхватил брюки и продолжил речь, момент попал на видео.