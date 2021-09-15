В МИД назвали число иностранных наблюдателей на выборах в Госдуму

За предстоящими в России выборами в Госдуму будут наблюдать более 200 человек из разных стран и международных организаций. Об \этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Всё у нас нормально с международным наблюдением, около 250 наблюдателей будут работать, это порядка 50 стран и 8 международных организаций, — сказала она.

По словам Захаровой, благодаря этому международное сообщество сможет получить в «хорошем масштабе» представление о проходящем в России голосовании.

Выборы в Госдуму и ряд региональных выборов пройдут в России с 17 по 19 сентября. На федеральном голосовании за место в парламенте борются 14 партий, а также кандидаты по одномандатным округам.

Ранее в ОБСЕ заявили, что представители Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) не будут присутствовать на выборах в России в качестве наблюдателей. Данное решение в орган6изации объяснили ограничениями, связанными с пандемией коронавируса.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что отсутствие наблюдателей ОБСЕ не отразится на легитимности выборов. Она также отметила, что у организации ещё есть врем я изменить свое решение по данному вопросу.