Жириновский потерял штаны во время дебатов

С главы ЛДПР Владимира Жириновского упали штаны в эфире теледебатов. Он вовремя их подхватил и продолжил речь, момент попал на видео.

Во время инцидента Жириновский перечислял коммунистов: это, по его словам, и Владимир Путин, и Михаил Мишустин, и всё правительство, и все губернаторы.

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин заявил, что брюки с политика не спадали.

Соскользнул отдельный ремень, на который были прикреплены два звуковых передатчика, потому что его плохо закрепил звукооператор. Владимир Вольфович его просто поправил. Никакие брюки никуда не спадали, — сказал он.

Ранее Владимир Жириновский провёл митинг у посольства Афганистана в Москве в честь «Талибана» (запрещённая в РФ террористическая организация). Политик радовался тому, что Афганистан смог «стать свободным».

Он также обвинил систему образования в миллионных заработках блогеров и призвал вырастить поколение, которое «не будет мечтать о революции, мятеже, перевороте».