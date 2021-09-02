Жириновский устроил митинг у посольства Афганистана в честь прихода талибов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский провёл митинг у посольства Афганистана в Москве, где выражал радость в связи с тем, что страна смогла «стать свободной». Об этом пишет РИА Новости.

Глава партии чествовал «свободный Афганистан» и «свободолюбивый афганский народ».

Мы желаем счастья, процветания народу и Афганистану, добившемуся победы такими героическими усилиями. Почти 100–200 лет Афганистан боролся за то, чтобы с 1 сентября стать, наконец, свободной страной, — заявил политик на мероприятии.

После этого Жириновский зашёл в здание дипмиссии на закрытую встречу.

29 августа в своём Telegram-канале политик сравнивал произошедшее в Афганистане с инфарктом и писал, что «„болезнь“ грозит выбросом терроризма во всю Среднюю Азию».

16 августа боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) окончательно взяли под свой контроль управление Афганистаном: они пообещали, что не будут устраивать кровавый террор, и разрешили гражданам зарубежных государств беспрепятственно покинуть страну через международный аэропорт Кабула. Однако силы сопротивления талибам остались не согласны с новым правительством и закрепились в провинции Панджшер к северо-востоку от Кабула.