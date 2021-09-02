Жириновский обвинил систему образования в больших доходах блогеров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что неправильная современная система образования привела к тому, что молодые блогеры зарабатывают миллионы, а их отцы — по 50 тысяч в месяц. Такое мнение политик высказал в Telegram.

Порой происходит так, что отец в семье всю жизнь учился и работал, а зарабатывает 50 тысяч рублей, а его сын в 18 лет ведёт свой блог и зарабатывает миллионы! Это вина как раз устаревшей системы образования, — написал он.

По мнению Жириновского, главной задачей образования в России должно стать воспитание граждан, которые будут самодостаточными, а не «иждивенцами, захребетниками, нахлебниками».

Кроме того, он призвал вырастить поколение, которое «не будет мечтать о революции, мятеже, перевороте».

Эту страницу нашей истории пора окончательно перелистнуть и забыть, — заключил политик.

Ранее Жириновский выступил за отмену жеребьёвки при составлении бюллетеней на выборы. По его мнению, порядок включения в него партий должен быть иным. В частности, политик считает, что места в списке должны распределяться в зависимости от срока регистрации партии или подачи ей документов в ЦИК.