Жительница Мытищ рассказала о последствиях взрыва в гаражном кооперативе

https://static.news.ru/photo/cf3053fa-1c30-11eb-9cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница подмосковных Мытищ по имени Юлия, проживающая в соседнем дома от гаражного кооператива, где 1 ноября произошёл взрыв, рассказала журналистам о последствиях ударной волны.

Ранее в экстренных службах сообщили, что известно о двух пострадавших в результате ЧП. Одного из них вытащили из-под завалов. Повреждены пять гаражей, три из которых обрушились. Под завалами могут находиться ещё двое граждан. Позднее появилась информация, что один человек в Мытищах погиб.

Местная жительница сообщила, что в её доме после взрыва «всё затряслось».

Тряхнуло так, что в доме всё затряслось, — цитирует Юлию издание «Подъём».

Как ранее писал NEWS.ru, в Мытищах несколько гаражей были переоборудованы под автосервис, в котором взорвался газовый баллон.