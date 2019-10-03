https://static.news.ru/photo/25e6a168-e5eb-11e9-be52-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов предъявили обвинение 41-летней жительнице Ленинска-Кузнецкого, которая пыталась похитить чужого ребёнка из роддома.

Горожанка зашла в родильное отделение кемеровской больницы, где нашла пустую палату, в которой находился новорождённый. Она схватила ребёнка и направилась к выходу, укутав его в куртку. Через некоторое время роженица обнаружила пропажу, после чего позвонила своему супругу. Тот поймал похитительницу на выходе из медучреждения.

Задержанная призналась, что несколько месяцев назад соврала супругу о своей беременности. Затем она сделала вид, что уехала рожать в областной центр. Через какое-то время женщина сказала родственникам, что у неё родился мальчик, решив похить чужого малыша.

В рамках расследования будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, говорится на региональном сайте СК РФ.

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