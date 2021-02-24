Жительницу Кирова с грудным ребёнком нашли в сугробе

https://static.news.ru/photo/c19ee9a8-76a9-11eb-9c5c-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

23 февраля в микрорайоне Лянгасово (Киров) прохожие обнаружили в сугробе семимесячного младенца и его мать.

Детский омбудсмен в Кировской области Владимир Шабардин рассказал порталу «Город Киров», что женщина вместе с ребёнком возвращались домой из гостей, где отмечали День защитника Отечества. Супруг кировчанки при этом остался в гостях. До сих пор неизвестно, что заставило женщину лечь в сугроб вместе с ребёнком.

Мать и младенца доставили в больницу, они смогли избежать обморожений. Шабардин подчеркнул, что вопрос об изъятии ребёнка из семьи после инцидента не ставился. Органы профилактики ранее не имели к семье никаких претензий. Проведённая в квартире инспекция показала, что в жилище сделан ремонт, имеются продукты в достатке, у ребёнка есть спальное место.

Как писал NEWS.ru, 11 февраля поздно вечером 33-летняя многодетная мать доставила своих детей на территорию лесополосы в Новой Москве, раздела их и обнажилась сама. Очевидец происходящего сообщил об этом в полицию. Детей с разными стадиями обморожения госпитализировали, мать также попала в больницу. Правоохранительные органы посчитали, что женщина имела умысел на убийство. В отношении неё возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение на преступление) и части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних) УК РФ.