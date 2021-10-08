Жители оренбургского села купили суррогатный алкоголь в магазине «Удача»

В посёлке Краснобачинский Домбаровского района Оренбургской области, девять жителей которого насмерть отравились суррогатным алкоголем, спиртные напитки продавал только магазин «Удача», передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Всего в результате отравления в населённых пунктах региона погибли 18 человек, пострадали 33.

Проверялся магазин «Удача» на предмет продажи контрафактной алкогольной продукции. В момент проверки владелец сообщил, что всю продукцию он уже продал, но в ходе допроса указал на точку, где приобретал суррогат — ей оказалась база в Орске, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время выясняется, торговали ли суррогатным алкоголем другие точки или частные лица. Информацию о том, что магазин был единственной продуктовой торговой точкой, подтвердили в районной администрации, отметив, что лицензии на продажу спиртного у объекта не было.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области задержаны ещё трое подозреваемых по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Они являются родственниками главного фигуранта. Таким образом, число подозреваемых достигло шести. В Орске обнаружен склад и пункт производства и хранения суррогатной продукции.

По последним данным, число пострадавших от отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 33, при этом 18 человек скончались. Минздрав проводит обход населения, в особенности неблагополучных семей, чтобы выявить тех, кто употреблял суррогатный алкоголь.