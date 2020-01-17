https://static.news.ru/photo/eb7fb3d4-3932-11ea-91b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Дюссельдорфе во время проведения строительных работ в районе улицы Ульменштрассе была найдена английская бомба времён Второй мировой войны.

Власти объявили эвакуацию, которая затронула около 11 600 человек, в том числе постояльцев дома престарелых. Как пишет Bild, снаряд оснащён детонатором. Обезвредить его планируют поздно вечером 17 января.

Ранее NEWS.ru писал, что в Дортмунде, который так же, как и Дюссельдорф, расположен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, из-за бомб времён Второй мировой войны были эвакуированы порядка 14 тысяч человек.