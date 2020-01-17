В Дюссельдорфе во время проведения строительных работ в районе улицы Ульменштрассе была найдена английская бомба времён Второй мировой войны.
Власти объявили эвакуацию, которая затронула около 11 600 человек, в том числе постояльцев дома престарелых. Как
Ранее NEWS.ru писал, что в Дортмунде, который так же, как и Дюссельдорф, расположен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, из-за бомб времён Второй мировой войны были эвакуированы порядка 14 тысяч человек.
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