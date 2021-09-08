Житель Забайкалья ранил приехавшего по вызову полицейского

В Забайкальском крае местный житель выстрелил в сотрудника полиции, прибывшего по вызову. Тот был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого управления СКР.

Инцидент произошёл в ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района Забайкалья. Полицейские прибыли по вызову в один из домов. К служебному автомобилю подошёл мужчина и выстрелил из неустановленного оружия в сотрудника МВД, сидевшего за рулём. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Раненого полицейского доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы для его жизни нет.

СКР возбудил дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Личность подозреваемого установлена. По версии следствия, в полицейского стрелял 38-летний житель села Маккавеево Евгений Лукьянов. Он объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на приехавших по вызову полицейских. Предупредительные выстрелы его не остановили. Сотрудникам МВД пришлось стрелять на поражение. От полученных ранений мужчина скончался.