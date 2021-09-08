Житель Забайкалья ранил приехавшего по вызову полицейского

В Забайкальском крае местный житель выстрелил в сотрудника полиции, прибывшего по вызову. Тот был госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевого управления СКР.
Инцидент произошёл в ночь на 9 сентября в посёлке Смоленка Читинского района Забайкалья. Полицейские прибыли по вызову в один из домов. К служебному автомобилю подошёл мужчина и выстрелил из неустановленного оружия в сотрудника МВД, сидевшего за рулём. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
Раненого полицейского доставили в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Угрозы для его жизни нет.
СКР
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на приехавших по вызову полицейских. Предупредительные выстрелы его не остановили. Сотрудникам МВД пришлось стрелять на поражение. От полученных ранений мужчина скончался.