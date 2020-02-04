https://static.news.ru/photo/1593ad68-4768-11ea-84c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Полиция задержала 24-летнего жителя Ростова-на-Дону. Он украл из съёмной квартиры душевую кабину и заложил её в ломбард.

На данный момент против мужчины возбуждено уголовное дело. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Стоимость душа оценили в 11 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Ростовской области.

Как ранее писал NEWS.ru, у пенсионера из Москвы похитили более 2 млн рублей. В его квартиру пробрался неизвестный и забрал деньги, а также пальто стоимостью в 150 тысяч рублей.