Житель Приморья остановил автобус с пассажирами после смерти водителя

https://static.news.ru/photo/3ff5f6c4-0a09-11eb-b9ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Приморском крае пассажир остановил переполненный людьми автобус после внезапной смерти водителя. Инцидент произошёл в Находке.

29-летний житель посёлка Врангель Василий Бернюков ранним утром ехал на работу. В заполненном салоне было около 40 человек. Вскоре после того как автобус отъехал от остановки, водитель почувствовал себя плохо и упал на пол. Пассажир не растерялся и моментально бросился останавливать транспортное средство.

Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулём автобуса и останавливал его, — цитирует Бернюкова РИА Новости.

По словам героя поневоле, он лишь некоторое время спустя осознал, что могла произойти трагедия: всё произошло на повороте дороги, поэтому автобус мог съехать в кювет.

О причинах скоропостижной смерти водителя не сообщается. По данным регионального управления МВД, спасшего десятки людей мужчину наградили благодарственным письмом от правоохранительного ведомства. Известно, что тот работает в строительной сфере.

Ранее в Дагестане, как писал NEWS.ru, произошло крупное ДТП с участием школьного микроавтобуса, есть погибшие и раненые.