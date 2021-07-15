Житель Петербурга поджёг из ревности квартиру

В Санкт-Петербурге мужчина из-за ревности спалил чужую квартиру. Как сообщил «360» владелец сгоревшей жилплощади, злоумышленник приревновал к нему свою девушку.

По его словам, девушка — его старая знакомая — приехала к нему погостить. Близких отношений у него с ней не было.

Приезжала просто, погостила какое-то время и уехала. Потом через три часа вернулась со своим молодым человеком. Видимо, рассказала, где была, что и как. Он в порыве ревности приехал сюда и такое учинил, — рассказал мужчина.

Он отметил, что ревнивец купил на автозаправке канистру с бензином, расплескал его в общем коридоре и поджёг. Когда владелец квартиры увидел, что тот возвращается с бензином, то заранее подготовился и набрал воды для тушения огня.

В настоящее время поджигатель задержан. По факту случившегося открыто дело о порче имущества. Ранее молодого человека уже судили за избиение человека, кражу и сбыт наркотиков.

Ранее сообщалось, что в посёлке Пушкинского района Санкт-Петербурга неизвестные избили 42-летнего иностранца и попытались сжечь его заживо. Кроме того, ему хотели отрезать ухо.