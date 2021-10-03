Житель Подмосковья зарубил брата мечом

В подмосковном Ногинске местный житель в ходе ссоры убил своего двоюродного брата. В качестве орудия преступления он выбрал меч. Подозреваемый задержан и сознался в содеянном, сообщается на сайте областного главка СКР.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Согласно его материалам, убийство произошло вечером 3 октября в частном доме по улице Пугачёва. Между подозреваемым и его братом произошла ссора на почве личной неприязни. В результате мужчина взял меч и нанёс родственнику смертельные ранения, от которых тот скончался на месте.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли имеющие значение для следствия предметы и назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста.

По сведениям Telegram-канала SHOT, жертвой преступления стал 45-летний Евгений Корнеев. Подозреваемым является 59-летний Валентин Корнеев. В результате ссоры он отрубил брату голову и руки. Тело убитого обнаружили соседи.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Одинцово задержали 31-летнего мужчину с супругой по подозрению в убийстве его родителей-пенсионеров. По версии следствия, пожилых людей могли убить из-за жилплощади.