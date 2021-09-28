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Житель Ленобласти заминировал свою квартиру

18:54, 28 сентября 2021
Житель Ленобласти заминировал свою квартиру Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В городе Кировске Ленинградской области местный житель заминировал свою квартиру на улице Ладожская. Мужчина поставил растяжку с гранатой в своём жилище, из-за чего заставил эвакуироваться жителей дома, пишет Shot.

В результате из дома были эвакуированы 24 человека. Были ли среди них дети — не уточняется, на месте работают специалисты. 

Telegram-канал также опубликовал фото с места происшествия. В кадр попали жильцы многоэтажки и пожарные.

Ранее заминировал своё жильё подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области. Его личность, по предварительным данным, установлена.

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