Житель Кемеровской предпринял попытку самосожжения при задержании и поджёг сотрудника полиции.
Инцидент произошёл в посёлке Елань. Прибывшие по вызову стражи порядка попытались задержать семейного дебошира. Тот вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг её. Горючее попало на одного и полицейских. В результате он получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщается на
Виновник происшествия скрылся. Пострадал ли он, неизвестно. В настоящее время его местонахождение устанавливается.
Ранее News.ru писал, что трое московских подростков поджигали себя, играя в каскадёров. В результате один из них получил ожоги.