https://static.news.ru/photo/7681caf6-bcfd-11e9-bb3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Житель Кемеровской предпринял попытку самосожжения при задержании и поджёг сотрудника полиции.

Инцидент произошёл в посёлке Елань. Прибывшие по вызову стражи порядка попытались задержать семейного дебошира. Тот вылил на себя легковоспламеняющуюся жидкость и поджёг её. Горючее попало на одного и полицейских. В результате он получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован, сообщается на сайте главка МВД по региону.

Виновник происшествия скрылся. Пострадал ли он, неизвестно. В настоящее время его местонахождение устанавливается.

Ранее News.ru писал, что трое московских подростков поджигали себя, играя в каскадёров. В результате один из них получил ожоги.