Житель Красноярского края захватил в заложники мать с пятью детьми

https://static.news.ru/photo/b1dd6902-0a09-11eb-8f6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярском крае 25-летний ранее судимый мужчина удерживал в заложниках женщину и её пятерых малолетних детей. Сотрудникам полиции удалось их освободить.

Инцидент произошёл в посёлке Тасеево в результате бытового конфликта. Находящийся в состоянии опьянения мужчина устроил скандал в доме своей знакомой. На место происшествия прибыли полицейские. В ходе выяснения обстоятельств дебошир повёл себя агрессивно и повредил топором служебный автомобиль.

После этого мужчина закрылся в доме, где находилась его знакомая вместе с детьми. Сотрудникам полиции удалось отвлечь его и задержать. Заложники при этом не пострадали. С ними работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних.

В настоящее время дебошир доставлен в отделение полиции, сообщается на сайте главка МВД по региону.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нигерии освободили троих российских моряков, которые были захвачены пиратами у берегов Экваториальной Гвинеи. Россияне попали в заложники в результате нападений на научно-исследовательское судно Djibloho и грузовое судно Rio Mitong в мае. РФ пыталась договориться о выкупе за заложников, но переговоры несколько раз срывались. В сентябре пираты угрожали убить пленников.