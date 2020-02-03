Во Франции мужчина напал с ножом на жандарма. Инцидент произошёл департаменте Мозель в 15:30 по местному времени.
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Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне мужчина напал на посетителей магазина с ножом, а также ранил женщину на велосипеде. Полиция ликвидировала нападавшего. Позже произошедшее было квалифицировано, как теракт. Запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране ужесточат правила для освобождения людей за связанные с терроризмом преступления. Его поддержала министр МВД Прити Патель. По её словам, «содержать таких людей за решёткой правильно».
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