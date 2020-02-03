https://static.news.ru/photo/a4ea5576-46b3-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julien Mattia/Le Pictorium/Global Look Press

Во Франции мужчина напал с ножом на жандарма. Инцидент произошёл департаменте Мозель в 15:30 по местному времени.

Как сообщает Le Figaro, мотивы нападавшего неизвестны. Полицейский сначала применил против мужчины слезоточивый газ, а только потом выстрелил. Агрессор получил ранение в область живота, его госпитализировали.

Ранее NEWS.ru писал, что в Лондоне мужчина напал на посетителей магазина с ножом, а также ранил женщину на велосипеде. Полиция ликвидировала нападавшего. Позже произошедшее было квалифицировано, как теракт. Запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Лондоне.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что в стране ужесточат правила для освобождения людей за связанные с терроризмом преступления. Его поддержала министр МВД Прити Патель. По её словам, «содержать таких людей за решёткой правильно».