Агрессивно настроенный мужчина в подмосковном Дедовске в ночь на 16 февраля повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе многоквартирного дома. На снятых очевидцами видеороликах заметно, что гражданин прыгает по крышам автомобилей, тыкает машины ножом и громко бранится.
О происшествии сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «
NEWS.ru ранее писал о происшествии в Санкт-Петербурге, где пенсионер начал стрелять в подъезде по мешавшим ему спать распивавшим спиртное мужчинам, а затем был избит ими.
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