https://static.news.ru/photo/941594d2-50df-11ea-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Агрессивно настроенный мужчина в подмосковном Дедовске в ночь на 16 февраля повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе многоквартирного дома. На снятых очевидцами видеороликах заметно, что гражданин прыгает по крышам автомобилей, тыкает машины ножом и громко бранится.

О происшествии сообщается в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети « ВКонтакте ». По предварительной информации, повреждено более пяти автомобилей. Жильцы дома, во дворе которого орудовал дебошир, вызвали полицию. По данным Telegram-канала Mash, мужчина задержан, правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств случившегося.

NEWS.ru ранее писал о происшествии в Санкт-Петербурге, где пенсионер начал стрелять в подъезде по мешавшим ему спать распивавшим спиртное мужчинам, а затем был избит ими.