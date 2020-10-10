Житель Башкирии ударил жену ножом за отказ помириться с ним

https://static.news.ru/photo/042a5f84-0b9b-11eb-9c2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Башкирии напал с ножом на супругу, которая отказалась принять от него цветы и кольцо в знак примирения. Получившая ранение женщина госпитализирована.

Инцидент произошёл в Белорецком районе. Полиция задержала злоумышленника по горячим следам, он сознался в содеянном. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В ходе расследования было установлено, что ссора между супругами произошла из-за измены мужа. После скандала жена выгнала его из общежития, в котором они проживали.

Через два месяца мужчина предпринял попытку помириться. Для этого купил в подарок жене розы и золотое кольцо. Однако на женщину подарки впечатления не произвели, и она повторно выгнала супруга, воспользовавшись скалкой. Затаив обиду, тот купил нож и ударил им жену в живот, сообщается на сайте республиканского МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье 53-летний житель города Воскресенска убил свою супругу в детском саду, работавшую там воспитателем. Получившая несколько ножевых ранений женщина скончалась до приезда полиции.