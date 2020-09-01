В Подмосковье мужчина зарезал жену в детском саду

https://static.news.ru/photo/1b215dd2-ec33-11ea-83a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

53-летний житель города Воскресенск Московской области Владислав Воробьёв убил свою супругу — воспитательницу младшей группы детского сада №6 «Чайка». Учреждение находится по адресу улица Чапаева, дом 1Г. Инцидент произошёл 31 августа.

Пьяный мужчина перелез через забор учреждения и зашёл в помещение младшей группы, где находились дети. Он несколько раз ударил жену ножом. От полученных ранений она скончалась, сообщает главное управление Следственного комитета по Московской области.

По данным Telegram-канала «112», Воробьёв попал в учреждение не через забор, а через открытый запасной выход. Охранник ООО «ЧОО Арсенал» нажал тревожную кнопку, но к моменту приезда полиции женщина уже скончалась.

Telegram-канал Baza приводит другую версию инцидента. Мужчина пришёл в детский сад и попросил отвести его к жене, чтобы якобы отдать ей ключи от квартиры. Когда он увидел супругу, то стал ругаться с ней. Остальные воспитатели увели детей, поскольку поняли, что «происходит, что-то нехорошее». После этого Воробьёв ранил женщину в шею и она скончалась.

Источники близкие к правоохранительным органам называют мотивом убийства ревность. Женщина хотела развестись с мужчиной, а он был против.

Полиция задержала Воробьёва. У него был изъят нож. Силовики допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

NEWS.ru писал, что житель Чечни убил свою жену из-за телевизора. Мать погибшей утверждает, что девушка получила социальные выплаты на детей и купила на эти деньги телевизор. Мужчина был зол, что с ним не посоветовались и убил супругу.