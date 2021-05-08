Жертвами ДТП в Татарстане стали пять человек

https://static.news.ru/photo/82239c7e-b088-11eb-ba64-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Микроавтобус и грузовик столкнулись в Чистопольском районе Татарстана. Жертвами ДТП стали пять человек и ещё четыре, включая ребёнка, получили травмы, передаёт ТАСС со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребёнок 16 лет. Состояние одного взрослого оценивается как тяжёлой степени, троих, в том числе ребёнка, — средней степени тяжести, — передаёт агентство.

В ведомстве отметили, что все погибшие и пострадавшие — пассажиры микроавтобуса. Его водитель также скончался. По информации ГУ МЧС Татарстана, ДТП произошло на 127-м км федеральной трассы Р239 Казань — Оренбург. Столкнулись автобус Renault и грузовик MAN.

Накануне на трассе на территории Волгоградской области произошла массовая авария. В результате столкновения фуры с тремя легковушками пострадали двое детей и трое взрослых.

Ранее в Волгограде прошли похороны погибших в ДТП на Ставрополье девочек-баскетболисток. Церемония состоялась в Дзержинском районе города на территории ритуального комплекса «Память». ДТП произошло 30 апреля на 535-м километре трассы Р-216 Астрахань — Ставрополь.