Женщина упала в горячий источник в нацпарке Йеллоустоун во время фотосъёмки

В Соединённых Штатах женщина оступилась во время фотосъёмки, упала в геотермальный источник и получила ожоги. Это произошло у гейзера Старый Служака во время незаконного посещения национального парка Йеллоустоун, закрытого из-за пандемии коронавируса, рассказала пресс-секретарь парка Линда Вересс.
Несмотря на полученные травмы, женщина смогла проехать около 80 км, пока её не остановили смотрители. На вертолёте пострадавшую госпитализировали в больницу города Айдахо-Фоллс,
Национальный парк Йеллоустоун закрыт для посещения с 24 марта. Как ожидается, 13 мая руководители нацпарка и соседнего парка Гранд-Титон расскажут о планах о поэтапном открытии.
NEWS.ru писал, что в Таиланде турист из Франции погиб, пытаясь сделать селфи у водопада. Путешественник сорвался и упал в воду.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен