Женщина упала в горячий источник в нацпарке Йеллоустоун во время фотосъёмки

https://static.news.ru/photo/fa63cad6-94d9-11ea-869a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Fang/Global Look Press

В Соединённых Штатах женщина оступилась во время фотосъёмки, упала в геотермальный источник и получила ожоги. Это произошло у гейзера Старый Служака во время незаконного посещения национального парка Йеллоустоун, закрытого из-за пандемии коронавируса, рассказала пресс-секретарь парка Линда Вересс.

Несмотря на полученные травмы, женщина смогла проехать около 80 км, пока её не остановили смотрители. На вертолёте пострадавшую госпитализировали в больницу города Айдахо-Фоллс, передаёт ABC News.

Национальный парк Йеллоустоун закрыт для посещения с 24 марта. Как ожидается, 13 мая руководители нацпарка и соседнего парка Гранд-Титон расскажут о планах о поэтапном открытии.

NEWS.ru писал, что в Таиланде турист из Франции погиб, пытаясь сделать селфи у водопада. Путешественник сорвался и упал в воду.