31-летняя женщина умерла после неудачной операции по увеличению груди в Москве. Пластику жительнице столицы делали в частной клинике. Когда её состояние ухудшилось, пациентку увезли на скорой в клиническую больницу, но спасти ей жизнь не смогли.
Расследованием случившегося занялся Следственный комитет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Назначены судебно-медицинские экспертизы, — сообщают в главке столичного управления СК.
Ранее News.ru писал о жительнице Волгограда, которая серьёзно пострадала от действий «специалистов» местной клиники «Эстетическая хирургия». После операции по увеличению груди девушка лишилась правой молочной железы. Виной этому оказался повреждённый имплантат.
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