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Двух сотрудников полиции Саратовской области задержали по подозрению в убийстве мужчины. Преступление было совершено на кладбище в Вольске.

По версии следствия, 26 сентября стражи порядка во время патрулирования улиц задержали пьяного местного жителя. Между ним и силовиками возник конфликт. В итоге полицейские отвезли задержанного в район городского кладбища,...