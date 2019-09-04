https://static.news.ru/photo/4325d276-cfa7-11e9-bd71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корпус гранаты принесла в приёмную Федеральной Службы Безопасности в центре столицы 34-летняя жительница Подмосковья. Об этом сообщил АГН « Москва » источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что вечером 4 сентября в приёмную службы на улице Кузнецкий мост пришла женщина. У неё при себе была граната.

Жительница Подмосковья рассказала правоохранителям, что у корпуса гранаты отсутствует взрыватель.

Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», - пояснил источник.

Гранату у гражданки сразу же изъяли и направили на проверку.

В конце июля в Москве из-за предмета, похожего на гранату эвакуировали жителей одного из домов. Представитель префектуры Южного административного округа столицы рассказал о подробностях инцидента, писал News.ru.