Фото: Сергей Булкин/News.ru

Корпус гранаты принесла в приёмную Федеральной Службы Безопасности в центре столицы 34-летняя жительница Подмосковья. Об этом сообщил АГН «Москва» источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что вечером 4 сентября в приёмную службы на улице Кузнецкий мост пришла женщина. У неё при себе была граната.

Жительница Подмосковья рассказала правоохранителям, что у корпуса гранаты отсутствует взрыватель.

Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», - пояснил источник.

Гранату у гражданки сразу же изъяли и направили на проверку.

В конце июля в Москве из-за предмета, похожего на гранату эвакуировали жителей одного из домов. Представитель префектуры Южного административного округа столицы рассказал о подробностях инцидента, писал News.ru. 

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