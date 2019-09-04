Корпус гранаты принесла в приёмную Федеральной Службы Безопасности в центре столицы 34-летняя жительница Подмосковья. Об этом сообщил АГН «
Собеседник агентства сообщил, что вечером 4 сентября в приёмную службы на улице Кузнецкий мост пришла женщина. У неё при себе была граната.
Жительница Подмосковья рассказала правоохранителям, что у корпуса гранаты отсутствует взрыватель.
Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке «Царицыно», - пояснил источник.
Гранату у гражданки сразу же изъяли и направили на проверку.
В конце июля в Москве из-за предмета, похожего на гранату эвакуировали жителей одного из домов. Представитель префектуры Южного административного округа столицы рассказал о подробностях инцидента, писал News.ru.