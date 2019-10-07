https://static.news.ru/photo/a96edc12-e8bb-11e9-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Забайкальском крае 50-летняя женщина погибла в результате нападения медведя. Инцидент произошёл в лесу в Хилокском районе.

В воскресенье, 6 октября, в 100 км от села Тэрэпхэн был найден труп женщины с рваными ранами головы и туловища. На месте сейчас работает следственная группа, отмечает РИА Новости .

Ранее сообщалось, что из-за пожаров, а также неурожая грибов, ягод и орехов медведи всё чаще стали подходить к населённым пунктам.

Как писал News.ru, бывший депутат парламента Якутии Александр Крылов погиб после нападения медведя в Оймяконском районе. Трагедия произошла во время охоты.

Мужчина выстрелил в сторону выскочившего на дорогу медведя, а затем он подошёл к зверю, в этот момент на охотника напал сородич животного.