https://static.news.ru/photo/6f582f06-e744-11e9-9c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе. Трагедия произошла во время охоты.

Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем подошёл к зверю, в этот момент на него напал сородич животного.

Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор, — сообщил журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.

Ранее News.ru писал о случае в заповеднике под Красноярском. Там медведь загнал на скалу туристов. Вызволять их пришлось местным егерям.