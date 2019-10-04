Экс-депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов стал жертвой нападения медведя в Оймяконском районе. Трагедия произошла во время охоты.
Когда мужчина ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, на дорогу выскочил медведь. Экс-депутат выстрелил в него, а затем подошёл к зверю, в этот момент на него напал сородич животного.
Тело Александра Крылова на вездеходах транспортируют в Томтор, — сообщил журналистам исполняющий обязанности главы муниципалитета Игорь Водовозов.
Ранее News.ru писал о случае в заповеднике под Красноярском. Там медведь загнал на скалу туристов. Вызволять их пришлось местным егерям.
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