Женщина и ребёнок погибли в ДТП в Вологодской области

https://static.news.ru/photo/72d71e7c-5eed-11eb-8aa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Авто Вологда: новости, объявления, ДТП/vk.com

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Вологодской области.

Авария произошла утром 25 января на трассе Чекшино — Тотьма, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машину занесло на дороге. Она оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП погибли женщина и девятилетний мальчик, находившиеся в салоне Niva. Водитель и ещё одна пассажирка, а также пассажир Toyota с травмами госпитализированы.

Сейчас правоохранительные органы уточняют обстоятельства аварии.

Ранее под Архангельском, как писал NEWS.ru, в похожей аварии четыре человека погибли и ещё трое пострадали.