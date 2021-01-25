Женщина и ребёнок погибли в ДТП в Вологодской области

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Вологодской области.
Авария произошла утром 25 января на трассе Чекшино — Тотьма, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
По предварительной информации, 62-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машину занесло на дороге. Она оказалась на полосе встречного движения, где столкнулась с автомобилем Toyota, двигавшимся во встречном направлении.
В результате ДТП погибли женщина и девятилетний мальчик, находившиеся в салоне Niva. Водитель и ещё одна пассажирка, а также пассажир Toyota с травмами госпитализированы.
Сейчас правоохранительные органы уточняют обстоятельства аварии.
Ранее под Архангельском, как писал NEWS.ru, в похожей аварии четыре человека погибли и ещё трое пострадали.