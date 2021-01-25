Четыре человека погибли в ДТП в Архангельской области

https://static.news.ru/photo/63c10918-5eeb-11eb-8fb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 29.мвд.рф

Четыре человека погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Приморском районе Архангельской области.

Авария произошла 24 января около 22:40 на 15-м километре трассы Архангельск — Северодвинск в районе посёлка Лайский Док, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21093 во время движения потерял контроль над управлением, в результате чего выехал по полосу встречного движения. Там произошло столкновение с машиной Hyundai, двигавшейся во встречном направлении.

Все четверо погибших находились в отечественном автомобиле. Среди госпитализированных с травмами — жительница Северодвинска 1971 года рождения, управлявшая Hyundai, и её несовершеннолетняя дочь 2008 года рождения, а также один человек, находившийся в салоне ВАЗа.

Правоохранительные органы уточняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Самаре, как писал NEWS.ru, четыре человека получили травмы в результате аварии с участием автомобиля скорой помощи.