Снежная лавина шириной около 150 метров и длиной около полукилометра унесла жизни молодой женщины и двух маленьких девочек из группы немецких туристов.
Трагедия произошла на курорте Валь-Пассирия в Альпах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Женщина и её семилетняя дочь погибли сразу, другую девочку того же возраста доставили на вертолёте в больницу Санта-Кьяра в Тренто, но медикам не удалось спасти ребёнка,
Как писал NEWS.ru ранее, уже неделю ведутся поиски сноубордиста, попавшего в чукотском посёлке Эгвекинот в крупнейшую за 35 лет снежную лавину. Вместе с тем в снежной шапке выше по склону распадка спасатели заметили трещину длиной в 700 метров, которая растёт и угрожает сходом новой лавины.
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