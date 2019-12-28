https://static.news.ru/photo/89ab4adc-2a06-11ea-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: P. Royer/blickwinkel/Global Look Press

Снежная лавина шириной около 150 метров и длиной около полукилометра унесла жизни молодой женщины и двух маленьких девочек из группы немецких туристов.

Трагедия произошла на курорте Валь-Пассирия в Альпах на высоте 3000 метров над уровнем моря. Женщина и её семилетняя дочь погибли сразу, другую девочку того же возраста доставили на вертолёте в больницу Санта-Кьяра в Тренто, но медикам не удалось спасти ребёнка, сообщает Ansa.

Как писал NEWS.ru ранее, уже неделю ведутся поиски сноубордиста, попавшего в чукотском посёлке Эгвекинот в крупнейшую за 35 лет снежную лавину. Вместе с тем в снежной шапке выше по склону распадка спасатели заметили трещину длиной в 700 метров, которая растёт и угрожает сходом новой лавины.