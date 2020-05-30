Женщина и 10-летний ребёнок погибли при пожаре в Ленобласти

https://static.news.ru/photo/275eebc2-a279-11ea-9f7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Ленинградской области

При пожаре в жилом доме в Кингисеппском районе Ленинградской области погибли шестидесятилетняя женщина и её 10-летний внук. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительной информации, пожар в четырёхэтажном доме произошёл в ночь с 29 на 30 мая в деревне Захонье.

Остальные жители дома не пострадали, так как вовремя покинули свои квартиры. В ходе осмотра тел видимых признаков насильственной смерти не установлено, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как ранее писал NEWS.ru, в городе Амурске в Хабаровском крае в жилом доме произошёл взрыв газа. В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован.