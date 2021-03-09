Землетрясение произошло в Монголии у границы с РФ

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 358 км восточнее Кызыла (Тува). Землетрясение произошло в 08:10 мск 10 марта.
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Предыдущий подземный толчок магнитудой 3,3 фиксировался в этом регионе вечером 8 марта. Тогда он также произошёл на территории Монголии, но в 265 км к юго-востоку от Кызыла.
Значительная сейсмоактивность сохраняется в Туве с конца 2011 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 февраля в малонаселённом районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки были зафиксированы в Тоджинском районе, в 85 км к востоку от села Адыр-Кежиг. Они также ощущались в Кызылском районе и Кызыле. Пострадавших не было.