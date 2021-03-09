Землетрясение произошло в Монголии у границы с РФ

https://static.news.ru/photo/f500b294-8168-11eb-81f1-96000091f725_660.jpg Фото: 41.mchs.gov.ru

Подземный толчок магнитудой 3,6 зафиксирован в северо-западной части Монголии в 358 км восточнее Кызыла (Тува). Землетрясение произошло в 08:10 мск 10 марта.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН. Отмечается, что эпицентр находился примерно в 5 км от границы с Россией, а интенсивность сотрясений в нём составила 4,3 балла по шкале MSK-64.

Предыдущий подземный толчок магнитудой 3,3 фиксировался в этом регионе вечером 8 марта. Тогда он также произошёл на территории Монголии, но в 265 км к юго-востоку от Кызыла.

Значительная сейсмоактивность сохраняется в Туве с конца 2011 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 февраля в малонаселённом районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Толчки были зафиксированы в Тоджинском районе, в 85 км к востоку от села Адыр-Кежиг. Они также ощущались в Кызылском районе и Кызыле. Пострадавших не было.