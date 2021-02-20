Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Туве

https://static.news.ru/photo/b9758e9a-4959-11ea-87b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muhammad Fauzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В малонаселённом районе Тувы произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр Главного управления МЧС по региону.

По данным спасателей, толчки были зафиксированы в Тоджинском районе, в 85 километрах к востоку от села Адыр-Кежиг. Они также ощущались в Кызылском районе и Кызыле. Сотрудники пожарно-спасательных частей обследуют социальные объекты в населённых пунктах. По имеющимся данным, пострадавших нет.

Землетрясение было зафиксировано в 08:46 по местному времени (04:46 мск).

В свою очередь, МЧС по Красноярскому краю сообщает об афтершоках до трёх баллов, ощущавшихся в южных районах региона. О пострадавших и разрушениях также не сообщается.

Тоджинский район является одним из отдалённых и малонаселённых районов республики, там проживают менее 7 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Королевстве Тонга.