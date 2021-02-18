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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в королевстве Тонга

04:51, 19 февраля 2021
Фото: Henning Kaiser/Global Look Press

В акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 237 км к северо-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа, расположенного на острове Тонгатапу. Толчки были зафиксированы в четверг в 19:05 по московскому времени.

Интенсивность землетрясения оценивается как "интенсивное".

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1.

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