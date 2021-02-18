Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в королевстве Тонга

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Морозы в американском штате Техас могут стать причиной нового глобального нефтяного кризиса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информацию аналитиков и трейдеров.

По данным агентства, в связи с непогодой производство нефти сократилось на 4 миллиона баррелей в день, что составляет 40% от всего объёма ранее получаемого сырья. По мнению экспертов, мир пока...