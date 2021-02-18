Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в королевстве Тонга

В акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение произошло в 237 км к северо-северо-востоку от столицы островного государства Королевство Тонга - города Нукуалофа, расположенного на острове Тонгатапу. Толчки были зафиксированы в четверг в 19:05 по московскому времени.
Интенсивность землетрясения оценивается как "интенсивное".
Ранее NEWS.ru сообщил, что в Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1.