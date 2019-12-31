Землетрясение произошло у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 5,6, угрозы возникновения цунами нет.
По информации регионального главка МЧС, эпицентр подземных толчков был на глубине 40 километров, в 130 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.
Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до 2-3 баллов, — сказано в сообщении МЧС.
Группы спасателей, пожарных и местных администраций обследовали социально значимые объекты и другие здания. Разрушений, погибших и пострадавших нет.
Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в Охотском море у западного побережья Камчатки.
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