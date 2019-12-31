https://static.news.ru/photo/739acbca-2c75-11ea-8d35-fa163e074e61_660.jpg Камчатка Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Землетрясение произошло у берегов Камчатки. Его магнитуда составила 5,6, угрозы возникновения цунами нет.

По информации регионального главка МЧС, эпицентр подземных толчков был на глубине 40 километров, в 130 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского.

Сейсмособытие ощущалось в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах до 2-3 баллов, — сказано в сообщении МЧС.

Группы спасателей, пожарных и местных администраций обследовали социально значимые объекты и другие здания. Разрушений, погибших и пострадавших нет.

Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, сейсмологи зафиксировали два подземных толчка в Охотском море у западного побережья Камчатки.