Зеленского проинформировали о взрыве в многоквартирном доме в Киеве

По данным ведомства, в работах по поиску людей и разбору завалов задействованы 410 человек и 60 единиц техники. На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели и кинологи с собаками.
Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжёлым последствиям, гибели и травмированию людей». Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Тем не менее, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии произошедшего — взрыв газа и взрывное устройство.