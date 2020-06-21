Зеленского проинформировали о взрыве в многоквартирном доме в Киеве

https://static.news.ru/photo/86549194-b3af-11ea-b02f-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Украинского лидера Владимира Зеленского оповестили о взрыве в многоквартирном доме в Киеве. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Президент проинформирован о состоянии дел, — приводит его слова агентство УНИАН.

На месте происшествия продолжаются поиски троих человек. Ещё трое ранее были извлечены из-под завалов. 21 житель дома эвакуирован. Двое найдены погибшими.

С пострадавшими работают медики и шесть психологов столичного управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в работах по поиску людей и разбору завалов задействованы 410 человек и 60 единиц техники. На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели и кинологи с собаками.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий — с четвёртого по восьмой этажи, писал NEWS.ru.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины — «Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжёлым последствиям, гибели и травмированию людей». Санкция этой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Тем не менее, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полиция рассматривает две версии произошедшего — взрыв газа и взрывное устройство.